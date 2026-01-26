قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعليمات هامة من القومي للبحوث لحماية الجهاز التنفسي من الأمراض

أمراض الجهاز التنفسي المعدية
أمراض الجهاز التنفسي المعدية
نهلة الشربيني

قدمت لجنة مكافحة العدوى، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، بعض النصائح حول أمراض الجهاز التنفسي المعدية، موضحا أنها هي أمراض تصيب الجهاز التنفسي، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق العدوى، وتسببها كائنات دقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح المركز أنه من أشهر هذه الأمراض:
نزلات البرد – الإنفلونزا – كوفيد-19 – السل – السعال الديكي.

بينما تنتقل العدوى غالبًا عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس أو التحدث.

وتتراوح الأعراض من العطس، السعال، ارتفاع درجة الحرارة
إلى أعراض أشد خطورة مثل صعوبات التنفس الحادة، خاصة في حالات التهاب الرئة والسل الرئوي.

وأكد أن الوقاية هي مسؤولية الجميع، لذا فأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار العدوى ويحمي صحتك وصحة من حولك.

معهد البحوث الطبية المركز القومي للبحوث أمراض الجهاز التنفسي المعدية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

صورة أرشيفية

إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب مع اقتحام إسرائيلي واسع

أحمد عامر

كنوز الكرنك المدفونة.. اكتشافات أثرية تفتح فصلا جديدا من التاريخ

الموبايلات

خبير: سياسة شركات السوشيال تختلف من دولة لأخرى بالقوانين

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

