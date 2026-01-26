تعليمات هامة من القومي للبحوث لحماية الجهاز التنفسي من الأمراض

قدمت لجنة مكافحة العدوى، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، بعض النصائح حول أمراض الجهاز التنفسي المعدية، موضحا أنها هي أمراض تصيب الجهاز التنفسي، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق العدوى، وتسببها كائنات دقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح المركز أنه من أشهر هذه الأمراض:

نزلات البرد – الإنفلونزا – كوفيد-19 – السل – السعال الديكي.

بينما تنتقل العدوى غالبًا عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس أو التحدث.

وتتراوح الأعراض من العطس، السعال، ارتفاع درجة الحرارة

إلى أعراض أشد خطورة مثل صعوبات التنفس الحادة، خاصة في حالات التهاب الرئة والسل الرئوي.

وأكد أن الوقاية هي مسؤولية الجميع، لذا فأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يحد من انتشار العدوى ويحمي صحتك وصحة من حولك.