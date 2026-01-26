قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مي ياسين: نعمل بالتوازي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرقمية للتنمية المستدامة

مى ياسين
مى ياسين
أحمد عبد القوى

أكدت مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة بفودافون مصر، أن الشركة تتبنى نهجًا متكاملًا للتنمية المستدامة يقوم على العمل بالتوازي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، انطلاقًا من إيمانها بأن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب توازنًا بين هذه المحاور مجتمعة.

أوضحت خلال اللقاء الاعلامى لشركة فودافون  أن فودافون مصر لا تركز على قطاع بعينه، بل تعمل في وقت واحد على دعم التعليم، والصحة، والشمول المالي، والتحول الرقمي، والثقافة، بما يسهم في تمكين الأفراد وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإدماج المجتمعي.

وأضافت أن تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا يمثل حجر الأساس في استراتيجية الشركة، حيث تعتبر فودافون أن التكنولوجيا أداة تمكين رئيسية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل والتعليم وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأكدت مي ياسين أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية والحلول التكنولوجية المبتكرة تهدف إلى ضمان استفادة جميع المصريين من التحول الرقمي دون تمييز، وبما يدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن فودافون مصر تواصل التزامها بدورها كشريك وطني في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال توظيف التكنولوجيا لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ممتد يخدم المجتمع المصري بأكمله.

مى ياسين فودافون مصر

