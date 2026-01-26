مي ياسين: نعمل بالتوازي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرقمية للتنمية المستدامة

أكدت مي ياسين، رئيس قسم الاتصالات الخارجية وأعمال الاستدامة بفودافون مصر، أن الشركة تتبنى نهجًا متكاملًا للتنمية المستدامة يقوم على العمل بالتوازي على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، انطلاقًا من إيمانها بأن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب توازنًا بين هذه المحاور مجتمعة.

أوضحت خلال اللقاء الاعلامى لشركة فودافون أن فودافون مصر لا تركز على قطاع بعينه، بل تعمل في وقت واحد على دعم التعليم، والصحة، والشمول المالي، والتحول الرقمي، والثقافة، بما يسهم في تمكين الأفراد وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإدماج المجتمعي.

وأضافت أن تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا يمثل حجر الأساس في استراتيجية الشركة، حيث تعتبر فودافون أن التكنولوجيا أداة تمكين رئيسية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل والتعليم وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأكدت مي ياسين أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية والحلول التكنولوجية المبتكرة تهدف إلى ضمان استفادة جميع المصريين من التحول الرقمي دون تمييز، وبما يدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن فودافون مصر تواصل التزامها بدورها كشريك وطني في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال توظيف التكنولوجيا لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ممتد يخدم المجتمع المصري بأكمله.