السجن سنة بدل 3.. تخفيف العقوبة على ولي أمر متهم بالتعدي على معلم بالإسماعيلية في واقعة المقص



قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم، بالنطق بالحكم في الاستئناف المقدم على حبس المتهم في واقعة التعدي على معلم بمحافظة الإسماعيلية



حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة من الحبس لمدة 3 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة.



كما تضمن الحكم إلغاء عقوبتي التعويض والغرامة المقضي بهما في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهم.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بالتعدي على معلم داخل إحدي مدارس المحافظة ، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الجدل عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة