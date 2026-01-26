قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تحصد المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
آية الجارحي   -  
وفاء نور الدين

حصلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على المركز الثاني ضمن جائزة التميز الحكومي، وذلك عن فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أسماء الفائزين بفئات جائزة مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة.

 جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أُقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي ذلك في إنجاز جديد يعكس التقدم الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.

وتسلّم الجائزة  الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، في تأكيد رسمي على الدور المحوري الذي تلعبه المنصة في تطوير منظومة خدمات الكهرباء، ودعم جهود الدولة في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة، قائمة على الحلول الرقمية الحديثة.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة تطوير مستمرة للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في قطاع الطاقة، حيث تهدف المنصة بالأساس إلى تحسين تجربة المواطن المصري من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وإتاحة جميع خدمات الكهرباء عبر قناة رقمية واحدة متكاملة، بما يعزز من سهولة الوصول للخدمة ويرفع مستوى رضا المواطنين.

وتتيح المنصة للمواطنين الوصول إلى جميع خدمات الكهرباء عبر قناة واحدة سهلة الاستخدام، تتميز بالسرعة والدقة، وتُدار وفق أعلى معايير الجودة والتشغيل والأمان، بما يضمن تقديم تجربة رقمية موثوقة ومستقرة، تتماشى مع متطلبات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، وتسهم في تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.

وتم بناء وتطوير المنصة اعتمادًا على أحدث التقنيات الرقمية، من خلال شركة فيكسد سوليوشنز التابعة لمجموعة فيكسد للاستثمار، والتي تأسست عام 2007، حيث جرى تنفيذ المنظومة وفق بنية تقنية متقدمة تعتمد على نظم البيانات الحديثة والتحليلات الذكية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن سرية المعلومات واستمرارية الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة.

ويُعد حصول المنصة على جائزة التميز الحكومي تأكيدًا على نجاح نموذج التكامل بين الرؤية المؤسسية والتطبيق التقني المتطور، كما يعكس قدرة الكوادر الوطنية والشركات المصرية على تنفيذ حلول رقمية على مستوى تنافسي، تدعم توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية فعالة، تضع المواطن في قلب عملية التطوير.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الأداء التشغيلي لمنظومة الكهرباء، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

ويُضاف هذا التتويج إلى سجل إنجازات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ليؤكد استمرار العمل على تطويرها وتوسيع نطاق خدماتها، بما يواكب تطلعات المواطنين ويحقق أعلى قيمة مضافة لهم، وفق رؤية واضحة تستهدف تقديم خدمات حكومية عصرية، آمنة، ومرتكزة على احتياجات المواطن المصري.

