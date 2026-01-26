باريس سان جيرمان يتطلع لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب البرازيلى أبلغ الإدارة أنه سيغادر النادي بحلول شهر أبريل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسى "مهووس" بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، الذي يُقال إنه يطالب براتب سنوي يبلغ حوالى 30 مليون يورو.

ويعد فينيسيوس جونيور أحد أبرز لاعبي فريق ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن فينيسيوس جونيور سينتهي تعاقده مع ريال مدريد في صيف 2027.