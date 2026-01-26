دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل

أقتنص الحزم ثلاث نقاط فى الوقت القاتل أمام ضمك ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة الـ18 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأفتتح ضمك التهديف في الدقيقة 49، عن طريق عبدالقادر بدران، وأدرك كيوين حارس مرمي ضمك هدف فى مرماه بالخطأ في الدقيقة 80، ثم أضاف الحزم الهدف الثاني في الدقيقة 87، عن طريق عبدالرحمن خالد الدخيل.

وبهذه النتيجة يقفز الحزم إلى المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، وتجمد ضمك في المركز الخامش عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل ضمك أمام الحزم

حارس المرمى :كيوين سيلفا

خط الدفاع: جمال حركاس - عبدالقادر بدران - عبدالرحمن العبيد - عبدالرحمن الخيبري.

خط الوسط: فالنتين فادا - خالد السميري - مورلاي سيلا.

خط الهجوم: عبدالله القحطانى - ضارى العنزي - يحي النجعى.



