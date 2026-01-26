كشف محمد الكسار وكيل نقابة المحامين، آخر مستجدات وتطورات واقعة نيابة النزهة ، قائلا:" المشكلة انتهت بمساع النقيب العام للتصالح ".

وقال محمد الكسار في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نقيب المحاميين تدخل لإنهاء الازمة بالتنسيق مع النائب العام ".

وتابع محمد الكسار :" كان هناك خطأ من طرفي واقعة نيابة النزهة ".

وفي وقت سابق، قال مهاب محمد عثمان المحامي، إن ما حدث في واقعة نيابة النزهة محل متابعة دقيقة، وأنه لا تهاون مطلقًا في حماية حقوق المحامين وضمان ممارستهم لعملهم في إطار القانون، وبما يكفله الدستور والقانون من ضمانات واضحة وصريحة.

وأوضح في بيان له :"أن المحاماة شريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن أي مساس بحقوق المحامين أو عرقلة لأداء دورهم المهني يُعد أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويستوجب الوقوف أمامه بكل حسم من خلال القنوات القانونية والمؤسسية.

وشدد "عثمان" على كامل الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهات القضائية، مؤكدًا أن سيادة القانون واحترام الاختصاصات المتبادلة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة، وأن معالجة أي تجاوزات – إن وُجدت – يجب أن تتم في إطار من القانون والاحترام المتبادل.