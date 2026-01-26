مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولى فى شمال سيناء، اليوم، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات غذائية وايوائية متنوعة لصالح أهالى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول فى المطار، إن الطائرة محملة بكمية من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.

وأكد المصدر، أن السلال الغذائية تحتوي على البقوليات والمعلبات والزيوت والألبان واللحوم المجففة وأسماك التونة، بينما تحتوي الحقائب الإيوائية على تجهيزات المطابخ السريعة والمنازل والخيام.

وأضاف المصدر أن إجمالى عدد الطائرات السعودية التى وصلت إلى مطار العريش الدولى، بلغت 80 طائرة حملت مساعدات إنسانية واغاثية متنوعة لقطاع غزة، إذ تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى.

يشار إلى أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بلغ 1061 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.