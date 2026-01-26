قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة إعمار غزة تبدأ خلال فبراير المقبل.. تفاصيل
بايرن ميونخ يحسم موقف الإنجليزي هاري كين
أسماء الفائزين في سكن لكل المصريين 7.. بيان هام من وزارة الإسكان بشأن المستحقين
لو عايز تفك حظر بيع بدري.. خبر يهم ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي
الحجز ينتهي خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة عبر منصة مصر العقارية؟
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
توك شو

الصحة: معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من العالمية

هاني حسين

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض ومناقشة حزمة من الملفات الهامة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.    

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :"  لجنة المسؤولية الطبية وصل إليها ما يقرب من 430 شكوى جزء كبير منها يأتي من شكاوى مقدمة للنيابة العامة".  

 وتابع حسام عبد الغفار :" مش دور اللجنة الفصل القضائي إنما تقوم بتحديد مدى تواجد الخطأ الطبي الجسيم في الشكوى المقدمة ".    

وأكمل حسام عبد الغفار :" 42 قضية فحصتها لجنة المسؤولية الطبية وتم إرسالها للنيابة العامة "، مضيفا:"  القانون يتيح للمواطن بالتوجه بالشكوى للنيابة العامة أو لجنة المسؤولية الطبية ". 

  ولفت حسام عبد الغفار :"  معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من المعدلات العالمية "، مضيفا:" الشكاوى المقدمة للجنة المسؤولية الطبية ترتبط بجراحات عالية الخطورة مثل المخ والاعصاب والتخدير والرعايات المركزة ". 

  وتابع حسام عبد الغفار :" راي لجنة المسؤولية الطبية فني والنيابة والقضاء هو الخبير الأعلى ". 

وأكمل حسام عبد الغفار :" قانون المسؤولية الطبية وضع عقوبات على التعدي على الاطقم الطبية والمنشآت الطبية  ووزارة الصحة لا تقبل التعدي على الأطباء وفي حالة وجود تقصير من وجهة نظر متلقي الخدمة هناك وسائل شرعية لتقديم الشكوى .

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

بانيه

وفري في الميزانية.. طريقة عمل بانيه البطاطس والفراخ

تورم القدم

رجليك بتتنفخ الصبح .. حيل منزلية لعلاج تورم القدمين

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد