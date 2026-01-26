الصحة: معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من العالمية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض ومناقشة حزمة من الملفات الهامة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" لجنة المسؤولية الطبية وصل إليها ما يقرب من 430 شكوى جزء كبير منها يأتي من شكاوى مقدمة للنيابة العامة".

وتابع حسام عبد الغفار :" مش دور اللجنة الفصل القضائي إنما تقوم بتحديد مدى تواجد الخطأ الطبي الجسيم في الشكوى المقدمة ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" 42 قضية فحصتها لجنة المسؤولية الطبية وتم إرسالها للنيابة العامة "، مضيفا:" القانون يتيح للمواطن بالتوجه بالشكوى للنيابة العامة أو لجنة المسؤولية الطبية ".

ولفت حسام عبد الغفار :" معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من المعدلات العالمية "، مضيفا:" الشكاوى المقدمة للجنة المسؤولية الطبية ترتبط بجراحات عالية الخطورة مثل المخ والاعصاب والتخدير والرعايات المركزة ".

وتابع حسام عبد الغفار :" راي لجنة المسؤولية الطبية فني والنيابة والقضاء هو الخبير الأعلى ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" قانون المسؤولية الطبية وضع عقوبات على التعدي على الاطقم الطبية والمنشآت الطبية ووزارة الصحة لا تقبل التعدي على الأطباء وفي حالة وجود تقصير من وجهة نظر متلقي الخدمة هناك وسائل شرعية لتقديم الشكوى .