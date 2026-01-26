بعد تحذيرات رسمية .. برلمانية: إدمان الألعاب الإلكترونية يهدد الصحة النفسية للنشء

حذر مصدر مسؤول في وزارة الصحة من تصاعد معدلات إدمان الألعاب الإلكترونية، لاسيما بين الأطفال والمراهقين، وبعدها تصاعدت الدعوات البرلمانية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الصحة النفسية والسلوكية للأجيال الجديدة.

وأكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ، و عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إدمان الألعاب لم يعد مجرد تسلية، بل تحوّل إلى خطر حقيقي لما يسببه من آثار نفسية وسلوكية خطيرة، خاصة بين الأطفال والمراهقين.



وأكدت " سعيد" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الألعاب تهدد مباشرة الصحة النفسية والأمن الأسري، الأمر الذي يجعلها تستدعي تدخلًا تشريعيًا وتوعويًا عاجلًا، يواكب التحذيرات الطبية ويضع ضوابط تحمي النشء من مخاطر العزلة والعنف الرقمي وفقدان التركيز.

تشريع يحد من استخدام الموبايل والتكنولوجيا لسن معين

بينما أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بإصدار قانون جديد يحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة عند سن معين، يعكس وعيًا بخطورة هذه الظاهرة على مستقبل الأطفال.

وأوضحت" الهواري" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الاستخدام المفرط للموبايل في سن صغير أصبح أمرًا مقلقًا، لاسيما في ظل قيام بعض الأسر بتسليم الأطفال الهواتف المحمولة وشراء أجهزة حديثة لهم دون إدراك كامل للآثار الصحية والنفسية الخطيرة التي قد تترتب على ذلك، ومنها التأثير السلبي على النمو الذهني والبصري والسلوكي للطفل.