برلماني: إنشاء مجمع الأطراف الصناعية يعكس اهتمام الدولة بذوي الإعاقة

ثمن النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية، وهو خطوة تاريخية تدعم حقوق ذوي الإعاقة الحركية وتعزز استقلاليتهم.

وأكد “الشرقاوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل يمثل أيضًا دعمًا للصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر."

سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية

وأضاف الشرقاوي: "ندعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، والإسراع بإنشاء المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية للجودة لضمان تقديم أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتضع مصر كمركز إقليمي متميز في هذا المجال الحيوي."

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركه لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.