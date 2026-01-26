محافظ الإسماعيلية يشارك السفارة الهندية احتفالات "يوم الجمهورية"

شارك اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في احتفالية السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 77 ليوم الجمهورية، بدعوة السيد /سوريش ريدي السفير الهندي بالقاهرة، تعبيرًا عن عمق الروابط التاريخية والتقارب الكبير الذي يجمع بين مصر والهند في ظل القيادة السياسية للبلدين.

وأعرب محافظ الاسماعيلية عن سعادته بمشاركة الشعب الهندي الصديق هذه الذكرى الوطنية المجيدة، و احتفالاتها بذكرى يوم الجمهورية، ذلك اليوم الذي دشّن حلقة جديدة من تاريخ الهند العظيم بدخول دستورها حيز التنفيذ.

وأكد أكرم على أن محافظة الإسماعيلية تحظي بعلاقات طيبة مع السفارة الهندية و دائمة المشاركة في فعاليات محافظة الإسماعيلية كما تولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بالاستثمارات الهندية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الهندية سواء داخل المنطقة الحرة الاستثمارية أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مشيرا الي ان المحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والحوافز لزيادة حجم هذه الاستثمارات، بما يعكس الرؤية المشتركة لتعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين.