متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
أخبار البلد

تحويشة تحصد المركز الثالث للابتكار ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»

أمل مجدى

حصدت مبادرة الادخار والإقراض الرقمى «تحويشة»، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، المركز الثالث في فئة جائزة المبادرة الابتكارية الحكومية، وذلك اليوم ، ضمن فعاليات احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.

وعبرت المستشارة أمل عمار  عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم الذى يُعد تتويجًا لجهود المجلس القومي للمرأة في تبني وتنفيذ مبادرات نوعية تسهم في دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة، كما يعكس نجاح المبادرة في دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مفاهيم الشمول المالي إذ تعمل مبادرة «تحويشة» على نشر ثقافة الادخار والإقراض وتعزيز الوعي المالي لدى السيدات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن «تحويشة» تمكنت من الوصول إلى أكثر من نصف مليون سيدة في مختلف محافظات الجمهورية، وأسهمت في تعزيز قدراتهن الاقتصادية ودعم قدرتهن على تحقيق الاستقلال المالي.

كما وجّهت المستشارة أمل عمار خالص التهنئة والتقدير إلى المهندس عمرو سليمان عضو المجلس والمشرف على المبادرة والأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس،  وفريق عمل المجلس القائم على تنفيذ المبادرة ، مشيدةً بما بذلوه من جهد وإخلاص وتميّز مهني كان له الأثر المباشر في تحقيق هذا الإنجاز المشرف. وأكدت أن هذا التميز يعكس كفاءة كوادر المجلس وقدرتهم على تحويل الرؤى والسياسات إلى مبادرات فعّالة ذات مردود حقيقي على أرض الواقع.

وأضافت أن المجلس يواصل تطوير برامجه ومبادراته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التميز الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.
 

هذا وقد كرم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس .
 

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،  وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بالإضافة إلى عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، وعدد من المسئولين الاماراتيين.
 

تجدر الإشارة الى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء فى منظومة العمل الحكومى المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة فى هذا الشأن.

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

بهنساوي : سيادة القانون والانضباط الحضري يمثلان أساسًا لبناء مدينة آمنة ومستدامة

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد محيط الشعراوي ويؤكد لن نسمح بعودة الإشغالات |شاهد

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد شارع ١٥ سبتمبر

رئيس مدينة بورفؤاد يشدد على عدم المساس بالأشجار التاريخية خلال أعمال التطوير| شاهد

رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة بحي شرق كفر الشيخ | صور

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

