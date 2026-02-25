برلمانية توضح أهمية إنشاء مجمع الأطراف الصناعية

قالت النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف والأجهزة التعويضية، خطوة مهمة لتوفير أجهزة عالية الجودة لذوي الإعاقة الحركية، وتحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. المشروع يعكس اهتمام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويؤكد حرصها على تمكين كل مواطن من ممارسة حياته بأقصى قدر من الكفاءة."

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت “ الجمل” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المجمع سيعزز الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل مدربة، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية، لافتة الي أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وخلق مركز إقليمي للتميز، بما يسهم في تعزيز الابتكار والإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت الجمل “نطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ المشروع وتفعيل المراكز السبعة للتجميع والمواءمة، وضمان التزامها بأعلى المعايير الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وجعل هذا المجمع مركزًا إقليميًا للتميز في صناعة الأطراف التعويضية.”