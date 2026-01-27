أبرزها الجدي والدلو.. أبراج تفضل العقل على العاطفة في قراراتها

تتميز بعض الأبراج الفلكية بطابع عملي واضح، حيث تميل إلى التفكير العقلاني واتخاذ القرارات بناء على المنطق والحسابات الدقيقة، بعيدا عن الاندفاع أو العاطفة المفرطة.

ومن أبرز هذه الأبراج:



برج الجدي

يعد من أكثر الأبراج عملية، إذ يتمتع بحس عال من المسؤولية والانضباط، ويحرص دائما على التخطيط المسبق لتحقيق أهدافه بثبات وصبر.

برج العذراء

يعرف بدقته الشديدة واهتمامه بالتفاصيل، ويعتمد على التحليل المنطقي في مختلف قراراته، ما يجعله قادرا على إدارة الأمور بكفاءة عالية.

برج الثور

يميل إلى الاستقرار والواقعية، ويفضل الحلول المضمونة، كما يتعامل مع الحياة العملية والمالية بحذر وحكمة.

برج الدلو

رغم طابعه المختلف، فإنه يتمتع بعقلية عملية مبتكرة، ويجيد إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات المعقدة.

برج الميزان

يسعى إلى تحقيق التوازن في قراراته، ويدرس جميع الخيارات المتاحة بعناية قبل الحسم، مما يمنحه طابعا عمليا في مختلف جوانب حياته.



وتشير التوقعات الفلكية إلى أن مواليد هذه الأبراج غالبا ما ينجحون في إدارة شؤونهم المهنية والحياتية بفضل قدرتهم على التفكير الواقعي واتخاذ القرارات المدروسة.