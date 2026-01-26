من الجيم ..الحضري : لاتكن عاديا و اجتهد لتكن الأفضل

وجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر عصام الحضري وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم و علق كاتبا:لا تكن عاديا ،اجتهد لان تكون الافضل دائما.

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق انتقادات لاذعة لـ مصطفى شوبير بعد الاشادات الواسعة التي تلقاها اللاعب خلال مشاركته في أمم أفريقيا.

وقال عصام الحضري عبر قناة أون سبورت: مصطفى شوبير لعب مباراتين في أمم أفريقيا والكرات التي وصلت له قليلة ولم يقدم المستوى العالي جدا أو السئ، ولم يقدم المستوى الكبير لدرجة حديث الناس بشكل مستمر عنه والكرات القليلة التي وصلته تعامل معها بشكل جيد.

وأوضح أن مباراتي أنجولا تحصيل حاصل ونيجيريا نفس الحكاية تحصيل حاصل، يعني بتلعب على المركز التالت، وبالتالي لا نستطيع الحكم على مستوى حراس المرمى.