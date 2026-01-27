قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
أخبار البلد

منح تدريبية من اليابان لتطوير المستوى المهني للمعلمين المصريين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة الفرصة للمعلمين المصريين للحصول على منح تدريبية مقدمة من الحكومة اليابانية ، للدراسة في الجامعات اليابانية لتطوير مستواهم المهني في العام المالي 2026.

 أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لمديري مديريات التربية والتعليم ، طالبت خلاله كل مديرية تعليمية بترشيح 4 مدرسين للمنح التدريبية المقدمة من الحكومة اليابانية للمدرسين المصريين الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات اليابانية لتطوير مستواهم المهني في العام المالي 2026 وارسال أوراقهم للسفارة اليابانية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على من يرغب في التقديم استيفاء استمارات الترشيح المتاحة على موقع السفارة اليابانية على الانترنت ، حيث أن السفارة ستقوم بدراستها والاختيار من ضمن المدرسين المرشحين لهذه المنحة بصورة مبدئية على أن تسلم الأوراق باليد في مقر سفارة اليابان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد للتقديم قبل يوم 9 فبراير 2026 .

وعلى جانب آخر ،  تشارك الوزارة من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بفاعلية في أنشطة الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير 2026 وحتى 3 فبراير 2026.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار رؤيتها لدعم الأنشطة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية وعيه الثقافي والفكري، وتعزيز ارتباطه بالفعاليات الثقافية الوطنية الكبرى.

وتتضمن مشاركة الوزارة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها عدد من الإدارات المختصة، بما يعكس اهتمام الوزارة بتكامل الأدوار التربوية والثقافية في بناء شخصية الطالب.

وفي هذا الإطار، تشير الوزارة إلى أن  الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية تقوم من خلال إدارة التربية المسرحية، وبمشاركة 360 طالبًا وطالبة من ممثلي المحافظات، بتقديم مجموعة من العروض والفقرات المسرحية المتنوعة التي تعكس إبداعات الطلاب ومواهبهم الفنية، وتجسد رسائل تربوية وثقافية هادفة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتنمية الحس الفني، وتعزيز مهارات التعبير والإلقاء والعمل الجماعي.

كما توضح الوزارة أن إدارة الرحلات المدرسية تُنظم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 2000 طالب وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف المحافظات، كما تنظم كل محافظة رحلات لحوالي 5000 آلاف طالب خلال فترة المعرض، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على الإصدارات الثقافية والفكرية، وتنمية عادة القراءة، وربط العملية التعليمية بالخبرات الثقافية الميدانية.

وفي السياق ذاته، تشارك الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية في فعاليات المعرض من خلال تقديم فقرات وعروض متنوعة طوال فترة إقامة المعرض، بما يعكس دور الأنشطة الرياضية والعسكرية في تنمية الانضباط، وتعزيز روح الفريق، وترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب.

كما تشارك الإدارة العامة للمكتبات في فعاليات المعرض من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية، وذلك بالتعاون مع مشروع تحدي القراءة العربي، بهدف تعزيز ثقافة القراءة، وتحفيز الطلاب على الإقبال على الكتاب، وتنمية مهارات البحث والاطلاع.

