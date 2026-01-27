الانتهاء من صيانة خط المياه المتسبب في الهبوط الأرضي أمام مجمع إعلام الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر عن الانتهاء من أعمال صيانة كسر خط مياه قطر 8 بوصة، والذي تسبب في حدوث هبوط أرضي مفاجئ أمام مجمع إعلام الغردقة.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تابع ميدانيًا وبشكل لحظي أعمال فرق التشغيل والصيانة والطوارئ، منذ وقوع الهبوط الأرضي، للوقوف على الأسباب الفنية المؤدية إلى حدوثه وضمان سرعة التعامل معه.

وأضاف البيان أنه فور تحديد سبب الهبوط الأرضي، والذي تبين أنه ناتج عن كسر مفاجئ بخط المياه، تم الدفع بكافة المعدات والأطقم الفنية اللازمة، حيث جرى التعامل مع الكسر على الفور والانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكدت الشركة عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، مشددة على استمرار المتابعة الدورية لشبكات المياه، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، في إطار حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار البنية التحتية بالمحافظة.