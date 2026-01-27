محافظ البحيرة توجه بنقل مسن بلا مأوى إلى مستشفى إيتاي البارود وتوفير الرعاية الطبية له

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بسرعة التعامل مع حالة مسن بمركز إيتاي البارود فور رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مسن بلا مأوى بشوارع مركز إيتاي البارود، وكلفت مديرية الصحة بإتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة حيال المواطن.

وبناءً على ذلك، أصدر وكيل وزارة الصحة بالبحيرة توجيهاته بتوجه فريق طبي من مستشفى إيتاي البارود العام إلى موقع تواجد المواطن المسن، وتم نقله إلى داخل المستشفى.

وتم توقيع الكشف الطبي الشامل، وإجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة على نفقة المديرية، وقد أكدت التقارير الطبية استقرار حالته الصحية وعدم احتياجه للحجز الداخلي، مع الإكتفاء بالمتابعة الدورية وفقًا لتعليمات الفريق المعالج.

وفي إطار التنسيق بين أجهزة الدولة، يجري حاليًا التنسيق المتبادل مع مديرية التضامن الإجتماعي لتوفير مسكن لائق ورعاية اجتماعية متكاملة للمواطن، إلى جانب العمل على الوصول إلى ذويه، واتخاذ ما يلزم لضمان استقراره المعيشي.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على استمرار تقديم أي فحوصات أو إجراءات طبية لازمة للحالة في أي وقت ودون مقابل، في تأكيد واضح على التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبدأ أن المواطن المصري يحظى بالحماية والدعم أينما كان.