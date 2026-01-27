وزير البترول: ندعم مستشفيات بهية وأهل مصر ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تدعم عددًا كبيرًا من المستشفيات المتخصصة، على رأسها مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، لما تقدمه من خدمات إنسانية وطبية مهمة لآلاف المرضى سنويًا.

اهتمام متزايد بالمشروعات الصحية

وقال وزير البترول إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصحية ضمن خطط المسئولية المجتمعية، مؤكدًا أن قطاع البترول يحرص على المساهمة الفعالة في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

تطوير الوحدات الصحية بالمحافظات

وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة تشمل تطوير عدد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير مستشفى صلاح العوضي بالإسكندرية

وأكد أن من بين المشروعات الجاري دعمها تطوير مستشفى صلاح العوضي بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمستشفيات ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمرضى.

إنشاء وحدة غسيل كلوي بالغردقة

وأضاف وزير البترول أن الوزارة تساهم في إنشاء وحدة غسيل كلوي بمدينة الغردقة، بهدف تخفيف العبء عن مرضى الفشل الكلوي، وتوفير خدمات طبية متقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.

15 مشروعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة

وأضاف أن الوزارة تستعد للمشاركة في تنفيذ 15 مشروعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.