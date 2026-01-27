قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مدير مركز الإمام الماتريدي: الأشعري والماتريدي ركنان أساسيان لعقيدة أهل السنة والجماعة

محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بدولة اوزبكستان، إن انعقاد المنتدى العلمي الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف يمثل محطة علمية بالغة الأهمية في مسار التعاون المعرفي بين المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والعلمية بين مصر وأوزبكستان.

وأوضح مدير مركز الإمام الماتريدي، خلال كلمته بالمنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف والذي يأتي بعنوان: «مناهج الإمام الأشعري في الفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وترسيخ الوسطية»، والمنعقد اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، أن العلاقات بين أوزبكستان ومصر تشهد تطورا متسارعا في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الديني والمعرفي، مشيرا إلى أن أوزبكستان تعد موطنا لكبار علماء الأمة الذين لهم إسهامات بارزة في بناء الحضارة الإسلامية،  وأن دراسة تراث العلماء تمثل أحد مرتكزات السياسة الثقافية والعلمية في بلاده.

ولفت مدير مركز الإمام الماتريدي إلى أهمية المؤتمر الدولي الكبير الذي انعقد في مدينة سمرقند عام 2020 بعنوان «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: الماضي والحاضر»، مشيدا بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وإلقائه خطابا تاريخيا خلال المؤتمر، مضيفا أن هذا المؤتمر كان منطلقا لتأسيس مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان، ليكون منصة علمية معنية بدراسة التراث العقدي وتعزيز الفكر الوسطي.

وأكد مدير مركز الإمام الماتريدي أن المنتدى العلمي الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري التابع للأزهر الشريف يكتسب أهمية خاصة، نظرا لأن الإمامين الأشعري والماتريدي يمثلان الركنين الأساسيين لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأسهمت تعاليمهما في حفظ وحدة الأمة الإسلامية عبر العصور، وصونها من الانقسامات والاضطرابات الفكرية.

وأوضح أن المنتدى لا يقتصر على دراسة تراث الإمام الأشعري فحسب، بل يعد خطوة مهمة نحو توطيد التلاحم العلمي والتكامل المعرفي بين المدرستين الأشعرية والماتريدية، بما يعزز قيم الوسطية والاعتدال.

وفي ختام كلمته، أعرب عن اعتزاز مركز الإمام الماتريدي بالتعاون العلمي مع الأزهر الشريف ومراكزه البحثية، مؤكدا الحرص على استمرار العمل المشترك في سبيل الحفاظ على نقاء العقيدة الإسلامية، وترسيخ قيم التسامح والحوار على أسس علمية راسخة، موجها الشكر للقائمين على تنظيم المنتدى، متمنيا لأعمال المنتدى النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: جائزة التميز الحكومي تعزز ثقافة الابتكار وتعيد الاعتبار للخدمة العامة

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

صورة تعبيرية

كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات المستهلكين؟

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

