الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وتراجع عجز الميزان التجاري في مصر

يواصل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ليتراوح بين 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة أعلى سعر للشراء والبيع عند 47.02 جنيه و47.12 جنيه.

وسجل الدولار في بنوك اتش اس بي سي والمصرف المتحد والأهلي المصري 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنكي قطر الوطني وبنك الإسكندرية 47 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 47.10 جنيه.

كذلك تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال عام 2025 بنسبة 9%، ليسجّل 34.4 مليار دولار مقارنةً مع 37.8 مليار دولار في 2024.

وجاء هذا التحسّن مدفوعاً بارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17% خلال العام، لتصل إلى 48.56 مليار دولار، نتيجة نمو قيمة صادرات بعض السلع، وعلى رأسها الذهب الذي ارتفع بنسبة 137.5% مسجّلاً 7.6 مليارات دولار.