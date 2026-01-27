شركات السفر البريطانية تدرج مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية خلال 2026

نشر موقع جريدة The Sun البريطانية، تقريرًا موسعًا استعرض من خلاله أفضل عشر وجهات سياحية عالمية يُنصح بزيارتها خلال عام 2026 لقضاء العطلات، وذلك وفقًا للقائمة التي أعدها اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطاني (ABTA)، حيث جاءت مصر ضمن هذه القائمة، تأكيدًا لمكانتها المتنامية على خريطة السياحة العالمية.

مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية للزيارة

وأشار التقرير إلى أن المقصد السياحي المصري أصبح من الوجهات التي لا غنى عن زيارتها خلال العام الجاري، ولا سيما في أعقاب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي، والذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، ويجسد عظمة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة بأسلوب عصري متطور.

وأضاف التقرير أن مصر تتميز بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، بما يتيح للزائرين الاستمتاع بتجارب سياحية ثرية ومتعددة ومتكاملة، من بينها الرحلات النيلية التي تُمكن السائح من زيارة أبرز المعالم الأثرية الواقعة على ضفتي نهر النيل، وعلى رأسها المعابد المصرية القديمة بمدينتي الأقصر وأسوان، إلى جانب السياحة الشاطئية في مدن البحر الأحمر، وخاصة الغردقة ومرسى علم، بما تتمتع به من منتجعات سياحية عالمية وأنشطة بحرية متنوعة.

ويعكس هذا الاختيار ثقة كبرى المؤسسات السياحية الدولية في المقصد المصري، وما يشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية السياحية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتقديم تجربة سياحية متكاملة، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية الوافدة ودعم مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

