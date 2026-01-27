قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفد المجلس الأعلى للإعلام يهنئ المستشار هشام بدوي

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب -اليوم- بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفداً رفيع المستوى من قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب. 

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، متمنين لسيادته ولجميع أعضاء مجلس النواب التوفيق والسداد في أداء المهام التشريعية والرقابية المنوطة به، حيث أكد المهندس خالد عبد العزيز أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الجهود لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بالزيارة وتقديره للتهنئة، مثمناً الدور المحوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إعلاء قيم المهنية الإعلامية وترسيخ مبادئ المسؤولية الوطنية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة لدعم العمل البرلماني ورفع وعي المواطنين بالقضايا الوطنية.

مجلس النواب المجلس بالعاصمة الجديدة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

