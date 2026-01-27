القومي للإعاقة يوفر كراسي متحركة لذوي الهمم بمعرض الكتاب

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه نجح من خلال التعاون المثمر مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وخلال مبادرة "خذ بيدي" التي ترعاها الجامعة في توفير عدد من الكراسي المتحركة في جناح المجلس قاعة المؤسسات (3-B21) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وفي بيان صادر أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الإتاحة، وتيسير المشاركة الثقافية للجميع، وذلك لتسهيل زيارة رواد المعرض من كبار السن، وذوي الإعاقة لأجنحة المعرض المختلفة، ولتيسير تنقلهم بداية من بوابات مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وحتى وصولهم لأجنحة المعرض المختلفة، والمشاركة في أحداثه الثقافية المختلفة،

ولفتً إلى أنه يتم تنسيق استخدام، وتوزيع الكراسي المتحركة على رواد المعرض من المحتاجين لهذه الخدمة من خلال منسقي مبادرة خُذ بيدي، مع إدارة المعرض، والمتطوعين الآخرين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وإنساني.