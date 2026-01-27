تعزيزًا للإتاحة الثقافية.. كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في إطار حرص الدولة على تعزيز مبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص، وتأكيدًا على أهمية دمج جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية، أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن توفير كراسي متحركة لرواد المعرض من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبمشاركة متطوعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل جناحه بالمعرض.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل حركة الزوار داخل أروقة المعرض المختلفة، وتمكينهم من الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والأنشطة المتنوعة التي يشهدها المعرض، بما يعكس رؤية إنسانية شاملة تؤمن بحق الجميع في الوصول إلى المعرفة والثقافة دون عوائق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون مشترك بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة مصر، وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يعمل الشركاء معًا على توفير بيئة داعمة وآمنة تلبّي احتياجات الزوار، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، وتعزز مشاركتهم المجتمعية والثقافية.

وأكد القائمون على المبادرة أن عملية تنسيق استخدام وتوزيع الكراسي المتحركة تتم من خلال مبادرة «أنا متطوع»، بالتعاون مع مبادرة «خُذ بيدي»، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بشكل منظم وإنساني، مع تقديم الدعم اللازم للزوار طوال فترة تواجدهم داخل المعرض. ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من المتطوعين المدربين، الذين يقدمون المساعدة باحترافية واحترام كامل لخصوصية وكرامة المستفيدين.

وأشار مسؤولو المعرض إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتبناها معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز مفهوم الإتاحة الشاملة، مؤكدين أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن، وأن توفير التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن يمثل أولوية لا يمكن إغفالها.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويحرص سنويًا على تطوير خدماته بما يتماشى مع المعايير الدولية للإتاحة والدمج المجتمعي، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الدور الثقافي في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا.