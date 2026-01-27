قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تحقيقات وملفات

تعزيزًا للإتاحة الثقافية.. كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جمال عاشور

في إطار حرص الدولة على تعزيز مبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص، وتأكيدًا على أهمية دمج جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية، أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن توفير كراسي متحركة لرواد المعرض من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبمشاركة متطوعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل جناحه بالمعرض.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل حركة الزوار داخل أروقة المعرض المختلفة، وتمكينهم من الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والأنشطة المتنوعة التي يشهدها المعرض، بما يعكس رؤية إنسانية شاملة تؤمن بحق الجميع في الوصول إلى المعرفة والثقافة دون عوائق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون مشترك بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة مصر، وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يعمل الشركاء معًا على توفير بيئة داعمة وآمنة تلبّي احتياجات الزوار، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، وتعزز مشاركتهم المجتمعية والثقافية.

وأكد القائمون على المبادرة أن عملية تنسيق استخدام وتوزيع الكراسي المتحركة تتم من خلال مبادرة «أنا متطوع»، بالتعاون مع مبادرة «خُذ بيدي»، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بشكل منظم وإنساني، مع تقديم الدعم اللازم للزوار طوال فترة تواجدهم داخل المعرض. ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من المتطوعين المدربين، الذين يقدمون المساعدة باحترافية واحترام كامل لخصوصية وكرامة المستفيدين.

وأشار مسؤولو المعرض إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتبناها معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز مفهوم الإتاحة الشاملة، مؤكدين أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن، وأن توفير التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن يمثل أولوية لا يمكن إغفالها.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويحرص سنويًا على تطوير خدماته بما يتماشى مع المعايير الدولية للإتاحة والدمج المجتمعي، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الدور الثقافي في بناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا.

الدولة الإتاحة وتكافؤ الفرص الحياة الثقافية معرض القاهرة الدولي للكتاب كبار السن الأشخاص ذوي الإعاقة الهلال الأحمر

