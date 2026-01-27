أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزر مدينة الخارجة نصف الآلي.

وذلك استكمالًا لإجراءات بدء التشغيل التجريبي لعدد من المجازر بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.

وذلك عقب التشغيل التجريبي لمجزر مدينة موط بالداخلة، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة؛ استعدادًا لافتتاحهما الرسمي عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذها جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأشار الزملوط، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح صحية وآمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠ : ١٥ رأس/الساعة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.