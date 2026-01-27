قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجمع إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة عن الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد مجمع اعلام الوادى الجديد ندوة إعلامية حول “مبادرات صحة المرأة.. حماية ووقاية”، والتى شارك فيها جمهور متنوع من مختلف القطاعات.

وتحدثت فى الندوة الدكتورة ناهد صلاح، مسئول المبادرات الرئاسية، والدكتورة سحر عبد الستار، أخصائي نساء وولادة وصحة إنجابية.

وأوضحت دعاء سعد، نائب مدير المجمع، الهدف من الحملة التى أطلقها القطاع، والهدف منها نشر الوعى بالمبادرة الوطنية لتنمية الأسرة المصرية ودورها فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وضبط معدلات النمو، وتقليص الفجوة بين الزيادة السكانية والموارد.

فى السياق ذاته، تحدثت الدكتورة ناهد صلاح عن المبادرات الصحية بمحافظة الوادى الجديد، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تستهدف الأطفال من عمر 49 ساعة، والتى تكشف عن الأمراض الوراثية والمسح السمعى، ثم مبادرة فحوص ما قبل الزواج، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الفيروسية، والكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض المزمنة ومبادرات كبار السن.

ثم تحدثت الدكتورة سحر عبد الستار عن مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها  وطرق التعامل مع كل مرحلة، مشيرة إلى أهمية الرعاية الصحية والنفسية للفتاه منذ سن الولادة وحتى سن الزواج.

وأوضحت الخدمات التى تقدمها عيادات تنظيم الأسرة للفتاة والمرأة، مؤكدة أن كل الخدمات والوسائل تقدم بالمجان.

وفى نهاية اللقاء، أكدت أهمية الفحص الذاتى للثدى ابتداءً من عمر 15 سنة للفتاة والمرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى.

ودارت الأسئلة حول 
علاج فيروس سى، وآليات المتابعة بعد التعافى،
والولادة الطبيعية والقيصرية ومتى يقرر الطبيب نوع الولادة. 

وعلى هامش اللقاء، تم تنفيذ قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والأورام بمقر المجمع.

يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية “تنمية الأسرة استثمار لبكره”، التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإشراف حمدى سعيد، رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

أدارت اللقاء دعاء سعد، تحت إشراف أزهار عبد العزيز، مديرة المجمع. 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

