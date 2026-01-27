قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 أونلاين والخطوات
ترامب: أبلغت رئيسة فنزويلا بفتح المجال الجوي التجاري فوق بلادها
غياب 5 مباريات و1.5 مليون جنيه.. عقوبة الأهلي لإمام عاشور
الدفع بـ6 سيارات إطفاء.. إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق محل أدوات منزلية بدمنهور
عملية دولية ناجحة.. النيابة العامة تسترد أمير الهلالي مستريح السيارات الهارب
نائب الرئيس الإيراني: إذا اندلعت الحرب لن تكون نهايتها بيد الأعداء
الجزار يعين السيد القصير نائبا لرئيس الجبهة الوطنية
محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
فن وثقافة

عرض فيلم 50 متر في سينما زاوية بحضور طاقم العمل.. غدا

فيلم 50 متر
فيلم 50 متر
محمد نبيل

يعرض غدا الفيلم الوثائقي “50 متر” في سينما زاوية بحضور طاقم العمل المخرجه يمنى خطاب والمنتج أحمد عامر، ويلي العرض ندوة يديرها المخرج بسام مرتضى.

وتدور أحداث الفيلم مع توجيه يمنى كاميراتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه.

الفيلم عرض في مهرجان الجونة السينمائي بالمسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الماضي. 
 

وتدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها.
 

ومن خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave، ويجمع تحت قيادة خطاب العديد من المواهب البارزة، بما في ذلك الملحن الحائز على جوائز جوناس كولستروب (معجزة جولسبانج)، والمونتيران جلاديس جوجو (وداعًا طبريا) وخالد معيط (سعاد)، إلى جانب المنتجين أحمد عامر من شركة AA Films وباتريشيا دراتي من شركة Good Company Pictures.
 

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، فاز فيلم 50 متر بجائزة IDFA Spotlight في سوق ديربان السينمائي عام 2022، وشارك في ساحة مشاريع IDFA عام 2023، وفاز بالعديد من منح التطوير والإنتاج، مثل صندوق إنتاج البحر الأحمر، وصندوق معهد الفيلم الدنماركي، وصندوق تطوير ويكرز، وتسع جوائز في منتدى تقديم المشاريع في مهرجان الجونة السينمائي الخامس.

فيلم 50 متر سينما زاوية بسام مرتضى يمنى خطاب

