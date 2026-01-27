عرض فيلم 50 متر في سينما زاوية بحضور طاقم العمل.. غدا

يعرض غدا الفيلم الوثائقي “50 متر” في سينما زاوية بحضور طاقم العمل المخرجه يمنى خطاب والمنتج أحمد عامر، ويلي العرض ندوة يديرها المخرج بسام مرتضى.



وتدور أحداث الفيلم مع توجيه يمنى كاميراتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه.

الفيلم عرض في مهرجان الجونة السينمائي بالمسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الماضي.



وتدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها.



ومن خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave، ويجمع تحت قيادة خطاب العديد من المواهب البارزة، بما في ذلك الملحن الحائز على جوائز جوناس كولستروب (معجزة جولسبانج)، والمونتيران جلاديس جوجو (وداعًا طبريا) وخالد معيط (سعاد)، إلى جانب المنتجين أحمد عامر من شركة AA Films وباتريشيا دراتي من شركة Good Company Pictures.



وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، فاز فيلم 50 متر بجائزة IDFA Spotlight في سوق ديربان السينمائي عام 2022، وشارك في ساحة مشاريع IDFA عام 2023، وفاز بالعديد من منح التطوير والإنتاج، مثل صندوق إنتاج البحر الأحمر، وصندوق معهد الفيلم الدنماركي، وصندوق تطوير ويكرز، وتسع جوائز في منتدى تقديم المشاريع في مهرجان الجونة السينمائي الخامس.