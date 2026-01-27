مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 11381.83 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم/الثلاثاء/، مرتفعًا (111.21) نقطة ليصل عند مستوى (11381.83) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.6) مليارات ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن كمية الأسهم المتداولة - بلغت (326) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (204) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (56) شركة على تراجع.

وأضافت أن كانت أسهم شركات أنابيب الشرق، وشمس، والأصيل، والفخارية، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معادن، وصناعة الورق، وأسمنت اليمامة، وبرغرايززر، وإس إم سي للرعاية الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.94%) و(2.64%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وجبل عمر، وأنابيب، والأصيل، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (8.39) نقاط ليصل إلى مستوى (23749.38) نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها (24) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (3.9) ملايين سهم، تقاسمتها (4694) صفقة.