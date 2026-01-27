بدء التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بتكلفة 21.8 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 21.8 مليون وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مجزر الخارجة الجديد تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن المجزر على مساحة 2000 متر ويخدم سكان ٣ قري بالإضافة إلى مدينة الخارجة وتبلغ صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي 493 متر و طاقة ذبح 12 رأس / ساعة ، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة تنفيذ باقى المجازر الحكومية المستهدفة بالمحافظات التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة .

وأكدت د.منال عوض أن الفترة الماضية أولت الوزارة اهتماما كبيراً بهذا الملف الحيوي لايجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه عمليات تطوير ورفع كفاءة المجازر المستهدفة ضمن المشروع القومي للمجازر بما ساهم في دفع وتيرة العمل والانتهاء من عدد كبير من المجازر بالإضافة إلي الاستجابة لمطالب المحافظات العاجلة في هذا الملف .