مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في إنهيار بئر مياه بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بئر مياه ري عليهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة النجدة بوقوع حادث انهيار بئر مياه ري على عدد من الأشخاص أثناء الحفر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع المواطن "أشرف أ. ص"، وإصابة "اشرف ا. ص" 35 عامًا، و "سيد ع.ص. س" 37 عامًا، و"مصطفى س.ص. س" 45 عامًا، و"عبدالحفيظ. هـ م س" 23 عامًا، و"محمد ع ف.ص" 23 عامًا. والجميع مقيمين بقرية عرب مطير .

تم استخراج الجثة والمصابين ونقلهم إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.