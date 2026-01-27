قرار عاجل من النيابة بشأن الفنانة سماح أنور

أمرت نيابة قصر النيل، صرف الفنانة سماح أنور من سرايا النيابة عقب نظر معارضتها على حكم الحبس الصادر ضدها بـ 3 شهور بعد سماع أقوالها في الواقعة.

تفاصيل القضية

وكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على حساب خاص بالفنانة سماح أنور، بمواقع التواصل الاجتماعي زعمت خلاله احتجازها دون وجه حق، بإحدى وحدات المرور خلال إنهائها إجراءات ترخيص سيارتها.





وبالفحص تبين أن المذكورة مطلوب التنفيذ عليها في حكم قضائي بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا وغرامة مالية في قضية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز.