يارا عاطف تمثل التحكيم المصري في معسكر حكام كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب

تشارك يارا عاطف، الحكم المساعد الدولي المصرية، في معسكر حكام بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات، المقرر إقامته في المغرب، ضمن استعدادات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لانطلاق البطولة القارية.

ويُقام معسكر حكام كأس أمم إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 15 إلى 20 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من الحكام والحكمات من مختلف الدول الإفريقية، حيث يهدف المعسكر إلى رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتوحيد معايير التحكيم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويأتي اختيار يارا عاطف للمشاركة في هذا المعسكر تأكيدًا على الثقة الكبيرة في التحكيم المصري على المستوى القاري، واستمرار حضوره في البطولات الإفريقية الكبرى، خاصة في منافسات كرة القدم النسائية.

ومن المقرر أن يتضمن المعسكر تدريبات عملية ونظرية، ومحاضرات حول أحدث التعديلات على قوانين اللعبة، إلى جانب اختبارات بدنية وفنية، تمهيدًا لاختيار الطواقم التحكيمية التي ستشارك في إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا للسيدات.