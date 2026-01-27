عضو المجلس التصديري: ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأفريقيا 22% وزيادة المصانع المصدرة إلى 2200

علّقت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على تحقيق مصر زيادة بنسبة 22% في صادرات الملابس الجاهزة إلى الأسواق الأفريقية، مؤكدة أن عدد المصانع المصدّرة ارتفع ليصل إلى نحو 2200 مصنع، مقارنة بـ828 مصنعًا في فترات سابقة، في مؤشر واضح على توسع الاستثمارات المصرية في هذا القطاع.

وأوضحت لويس، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مصر تضم حاليًا نحو 800 مصنع ضمن الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار تمتع الصادرات المصرية بميزة جمركية، حيث لا تتجاوز نسبة الجمارك 10%، مقارنة بنسب أعلى فُرضت على دول أخرى عقب القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية.

وأضافت عضو المجلس التصديري أن هذه المزايا ساهمت في جذب استثمارات تركية وآسيوية إلى السوق المصرية، للاستفادة من نظام الكوتة الحرة، لافتة إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في تركيا أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعة هناك، ما دفع عددًا من الشركات التركية إلى نقل مصانعها بالكامل إلى مصر من خلال شراكات مع شركات محلية.

وأكدت أن هذه التحركات أسهمت في تعزيز صناعة الملابس الجاهزة داخل مصر، ورفعت من قدرتها التصديرية، بما يدعم مكانة البلاد كمركز صناعي وتصديري مهم في المنطقة.