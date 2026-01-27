قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو المجلس التصديري: ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأفريقيا 22% وزيادة المصانع المصدرة إلى 2200

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

علّقت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على تحقيق مصر زيادة بنسبة 22% في صادرات الملابس الجاهزة إلى الأسواق الأفريقية، مؤكدة أن عدد المصانع المصدّرة ارتفع ليصل إلى نحو 2200 مصنع، مقارنة بـ828 مصنعًا في فترات سابقة، في مؤشر واضح على توسع الاستثمارات المصرية في هذا القطاع.

وأوضحت لويس، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مصر تضم حاليًا نحو 800 مصنع ضمن الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار تمتع الصادرات المصرية بميزة جمركية، حيث لا تتجاوز نسبة الجمارك 10%، مقارنة بنسب أعلى فُرضت على دول أخرى عقب القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية.

وأضافت عضو المجلس التصديري أن هذه المزايا ساهمت في جذب استثمارات تركية وآسيوية إلى السوق المصرية، للاستفادة من نظام الكوتة الحرة، لافتة إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في تركيا أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعة هناك، ما دفع عددًا من الشركات التركية إلى نقل مصانعها بالكامل إلى مصر من خلال شراكات مع شركات محلية.

وأكدت أن هذه التحركات أسهمت في تعزيز صناعة الملابس الجاهزة داخل مصر، ورفعت من قدرتها التصديرية، بما يدعم مكانة البلاد كمركز صناعي وتصديري مهم في المنطقة.

الملابس الجاهزة الاستثمارات المصرية الأسواق الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري للشقق.. ما هي؟

أول فندق على القمر

47 مليون جنيه مقابل الإقامة على سطح القمر.. ما القصة؟

محمد الشناوي

أول عرض يصل محمد الشناوي بعد وضعه على دكة البدلاء.. هل يرحل قائد الأهلي؟

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد