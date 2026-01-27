وحدة التصنيف بجامعة حلوان عن إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 عالميا: تحسن في الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي

قال الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة حلوان، إن وجود 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف "ويبومتركس" يمثل طفرة حقيقية، خاصة أن التصنيف يشمل نحو 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن الجامعات المدرجة في التصنيف لا تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مؤكدًا أن التصنيف يتيح فرصًا عادلة للتنافس بين جميع أنواع الجامعات دون تمييز.

وأشار مدير وحدة التصنيف الدولي إلى أن هذا التقدم لا يُقاس بالعدد فقط، بل يعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء الأكاديمي والبحثي والرقمي داخل الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن "ويبومتركس" يركز على قياس الأثر الرقمي الشامل للمؤسسات التعليمية، بما يشمل العملية التعليمية والبحث العلمي معًا.

وأوضح أن تصنيف "ويبومتركس" يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، يأتي في مقدمتها الحضور الرقمي بنسبة 50% من إجمالي التقييم، ثم مؤشر الشفافية بنسبة 10%، وأخيرًا جودة الإنتاج العلمي والبحثي بنسبة 40%، مشددًا على أن هذه المعايير تعكس بصورة دقيقة مستوى الأداء الحقيقي للجامعات.