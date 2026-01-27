الجيزاوي: تحسين تصنيف الجامعات جذب أكبر عدد من الطلاب الدوليين

علق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي نسخة يناير 2026 .

وقال الجيزاوي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" كل الجامعات المصرية تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ".

وتابع ناصر الجيزاوي :" الاستراتيجية تتضمن مبادئ هامة وأهمها تحسين تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية".

وأكمل ناصر الجيزاوي :" تحسين تصنيف الجامعات له دور كبير في جذب أكبر عدد من الطلاب الدوليين وإحداث شراكات مع الجامعات العالمية".

وتابع ناصر الجيزاوي :" توافد الطلاب الدوليين قوة ناعمة للتعليم في مصر ومصر تقدم خدمات تعليمية ذات جودة مرتفعة للطلاب الدوليين ".