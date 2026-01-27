قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
توك شو

الجيزاوي: تحسين تصنيف الجامعات جذب أكبر عدد من الطلاب الدوليين

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
هاني حسين

علق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية في تصنيف "ويبومتركس" العالمي نسخة يناير 2026 .

وقال الجيزاوي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" كل الجامعات المصرية تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ".

وتابع ناصر الجيزاوي :"  الاستراتيجية تتضمن مبادئ هامة وأهمها تحسين تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية".

وأكمل ناصر الجيزاوي :" تحسين تصنيف الجامعات له دور كبير في جذب أكبر عدد من الطلاب الدوليين وإحداث شراكات مع الجامعات العالمية".

وتابع ناصر الجيزاوي :" توافد الطلاب الدوليين قوة ناعمة للتعليم في مصر ومصر تقدم خدمات تعليمية ذات جودة مرتفعة للطلاب الدوليين ".

