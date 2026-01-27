جامعة دمنهور تنظم زيارة لطلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 57

نظمت جامعة دمنهور زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، تحت شعار “الهوية القومية، انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على دعم الوعي الثقافي وتعزيز الوعي المعرفي لدى طلابها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالقراءة وبناء الإنسان.

تأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب مشاركة متميزة من طلاب الجامعة، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، الأستاذ محمد الشعيرة، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

من جانبه، أكد الدكتور إلهامي ترابيس، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، والمشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث الثقافية الهامة؛ فضلا عن حرصها على مشاركة وفود طلابية من مختلف كليات الجامعة لزيارة المعرض بهدف الإثراء التثقيفي والمعرفي للطلاب، وتعميق إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم، مؤكدا أن المعرض يوفر فرصة جيدة للطلاب للتعرف على أحدث إصدارات الكتب في المجالات المعرفية المختلفة، لافتا إلى أهمية تحفيز الطلاب والشباب على القراءة والاطلاع لبناء جيل واع مثقف قادر على المشاركة الفعالة لبناء الجمهورية الجديدة.

فيما أكد "شعلة" أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية الثقافية والاستفادة القصوى من زيارة المعرض، مضيفا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توسيع مدارك الشباب، وربط العملية التعليمية بالواقع الثقافي والمجتمعي، بما يدعم رسالة الجامعة في إعداد أجيال قادرة على التفكير الواعي والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

خلال زيارتهم، قام الطلاب بجولة في أروقة المعرض المختلفة، وتفقد الطلاب مختلف أقسام المعرض وأجنحة دور النشر المختلفة والقطاعات والدول المشاركة، كما اطلع الطلاب على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه و الأبحاث الخاصة بجناح الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع، حيث اطّلع الوفد على مجموعة من الإصدارات والمطبوعات التي تسلط الضوء على الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية في حماية أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستمعوا إلى شرح وافٍ حول الاستراتيجيات الوطنية الشاملة الهادفة إلى دعم وتعزيز منظومة الأمن القومي المصري.

وجناح وزارة الداخلية، حيث استعرض القائمون عليه تاريخ الأكاديمية ودورها المحوري في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، وكذا تفقدوا الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.

من جانبهم أعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بمحتويات الأجنحة التي قاموا بزيارتها، كما قاموا باقتناء بعض الكتب والتقاط الصور التذكارية.

هذا وتحرص جامعة دمنهور على إطلاق وفودها الطلابية من مختلف الكليات منذ أول أيام المعرض في دورته الـ 57، إيمانا منها بأنه أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تمثل نافذة واسعة للمعرفة والإبداع، وفرصة حقيقية للطلاب للاطلاع والتواصل مع المفكرين والمبدعين في أجواء محفزة على التعلم والمعرفة.