رئاسة حي شمال الغردقة تنفذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بتقسيم المزارع الإنتاجية

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لكافة التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملات إزالة فورية لمبانٍ مخالفة داخل نطاق الحي.

وقام اللواء أحمد علي أحمد رئيس حي شمال الغردقة، بتكليف كلٍ من مدير قسم التنظيم، ومسؤولي المتابعة الميدانية، ومهندس القطاع بقسم التنظيم، وفني التنظيم، بتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بتقسيم المزارع الإنتاجية، تمثلت في أسوار ومبانٍ من الطوب الأبيض غير المثقوب وبمساحات مختلفة، وغير مأهولة بالسكان، حيث تمت الإزالة بالكامل.

كما شملت الحملة إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بدون ترخيص بالدور الخامس العلوي بتقسيم السلام خلف مركز جاد الله، عبارة عن مبانٍ من الطوب الأحمر بمساحة تقدر بنحو 350 مترًا مربعًا تقريبًا، دون سقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد استمرار المتابعة الدورية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف داخل نطاق الحي، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي متعدٍ على أملاك الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات في مهدها تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.