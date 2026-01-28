عماد حمدي.. البطل الرومانسي الأقرب لقلوب المشاهدين| فيديو

أكد المؤرخ الفني محمد شوقي، في ذكرى رحيل الفنان الراحل عماد حمدي، أنه يُعد واحدًا من أهم أيقونات السينما المصرية في عصرها الذهبي، مشيرًا إلى أن بصمته الفنية لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور حتى اليوم رغم اعتماده على مدرسة الأداء الهادئ والبسيط.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عماد حمدي بدأ مشواره السينمائي الحقيقي في سن متأخرة نسبيًا بعدما تجاوز الـ 35 من عمره، إلا أنه استطاع في فترة قصيرة أن يثبت نفسه وسط جيل من كبار النجوم الذين سيطروا على الساحة آنذاك، مثل أنور وجدي، حسين صدقي، ومحمود ذو الفقار، إلى جانب نجوم الغناء والسينما مثل فريد الأطرش ومحمد فوزي.

وأضاف أن تميز عماد حمدي جاء من كونه قدم شكلًا مختلفًا للبطل الرومانسي، حيث ابتعد عن الأداء الاستعراضي والمبالغة، وقدم شخصية رومانسية هادئة وقريبة من الناس، ما جعله يصل إلى قلوب الجمهور بسهولة ويترك تأثيرًا طويل المدى.

وأوضح أن الفنان الراحل كوّن ثنائيات فنية ناجحة مع عدد كبير من نجمات الشاشة، مؤكدًا أن سر تفرده أنه لم يرتبط بنجاحه مع فنانة واحدة فقط، بل استطاع أن يحقق كيمياء فنية مميزة مع كل من وقف أمامه، مثل مديحة يسري، وفاتن حمامة، وشادية، وغيرهن.