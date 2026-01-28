الري تستعرض موقف تنفيذ مشروع تحديث تقنيات الرى لصغار المزارعين بالصعيد

على هامش مشاركته فى فعاليات الإجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بـ مايكا فان خينكين للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، وذلك بحضور السفير خالد عارف سفير مصر لدى السنغال .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بتمويل من حكومة هولندا، وأيضا مناقشة موقف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها بإستخدام تقنيات "التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، وموقف المرحلة الثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR II ، وموقف "دراسة اعادة الاستخدام المكثف للمياه" .

وقد أبدى الجانب الهولندى استعداده للتنسيق مع مصر خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه الذى تترأسه مصر واليابان، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وهولندا فى كافة الفعاليات الدولية لخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى .