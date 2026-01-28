قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري تستعرض موقف تنفيذ مشروع تحديث تقنيات الرى لصغار المزارعين بالصعيد

وزير الموارد المائية والري بالسيدة مايكا فان خينكين
وزير الموارد المائية والري بالسيدة مايكا فان خينكين
أمل مجدى

على هامش مشاركته فى فعاليات الإجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بـ مايكا فان خينكين للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، وذلك بحضور السفير خالد عارف سفير مصر لدى السنغال .

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بتمويل من حكومة هولندا، وأيضا مناقشة موقف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها بإستخدام تقنيات "التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، وموقف المرحلة الثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا"  Water-JCAR II ، وموقف "دراسة اعادة الاستخدام المكثف للمياه" .

وقد أبدى الجانب الهولندى استعداده للتنسيق مع مصر خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه الذى تترأسه مصر واليابان، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وهولندا فى كافة الفعاليات الدولية لخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى .

الري وزير الرى المياه الرمال صديقة للبيئة المناخ قضايا المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يدعو لتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال

المجلس القومي للطفولة والأمومة

الطفولة والأمومة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

