رئيس اتحاد الكُتّاب:الثقافة والأدب الجسر الحقيقي للتقارب بين الشعوب

أكد الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد الكُتّاب ورئيس اتحاد كتاب رومانيا، أهمية التعاون الثقافي بين مصر ورومانيا، مشيرًا إلى أن الثقافة والأدب يمثلان جسرًا حقيقيًا للتقارب بين الشعوب، وذلك خلال لقائه بسفيرة رومانيا في القاهرة، في إطار دعم الحوار الثقافي المشترك بين البلدين.

أنطولوجيا شعرية بترجمتين عربية ورومانية

وأوضح عبد الهادي خلال صباح الخير يا مصر أن اللقاء شهد استعراض أولى ثمار التعاون الثقافي المصري–الروماني، والمتمثلة في إصدار أنطولوجيا شعرية تضم مختارات من الشعر الروماني مترجمة إلى اللغة العربية، إلى جانب مختارات من الشعر المصري مترجمة إلى اللغة الرومانية، بما يتيح تقديم التجربتين الشعريتين إلى جمهور مختلط من العرب والرومانيين.

الهوية المصرية حاضرة في المشهد الثقافي

وأشار رئيس اتحاد الكُتّاب إلى أن هذا المشروع الثقافي اهتم بإبراز الهوية المصرية ومكانتها، مؤكدًا أن الأدب والفنون يمثلان انعكاسًا صادقًا لوضع الشعوب وتاريخها ووجدانها، وأن الحفاظ على الهوية من خلال الإبداع يعد مسؤولية ثقافية كبرى.

مصر بوابة رومانيا إلى العالم العربي

ولفت عبد الهادي إلى أن مصر كانت ولا تزال بوابة رومانيا إلى العالم العربي، موضحًا أن التفاعل الثقافي بين البلدين يسهم في تعزيز حضور الأدب الروماني عربيًا، وفي الوقت نفسه يفتح آفاقًا جديدة للأدب المصري داخل أوروبا الشرقية.

الشعر صوت الإنسان وحارس الهوية

وتحدث رئيس اتحاد كتاب رومانيا عن دور الشعر، واصفًا إياه بأنه صوت البشر حين لا يمتلكون صوتًا، وحارس للأفئدة والمشاعر، والناطق باسم الهوية والحافظ لها عبر العصور، مؤكدًا أن الشعر قادر على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.

مصر بعيون شعرية عربية ورومانية

وأكد عبد الهادي أنه من اللافت وجود عدد من الشعراء العرب وغير العرب الذين تغنّوا بمصر في أعمالهم، مشددًا على أهمية أن نرى مصر بعيون عربية وأخرى رومانية، لما لذلك من دور في تعميق الفهم الثقافي المتبادل، وإبراز صورة مصر الحضارية والإنسانية في الإبداع العالمي.