قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
توك شو

رئيس اتحاد الكُتّاب:الثقافة والأدب الجسر الحقيقي للتقارب بين الشعوب

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد الكُتّاب ورئيس اتحاد كتاب رومانيا، أهمية التعاون الثقافي بين مصر ورومانيا، مشيرًا إلى أن الثقافة والأدب يمثلان جسرًا حقيقيًا للتقارب بين الشعوب، وذلك خلال لقائه بسفيرة رومانيا في القاهرة، في إطار دعم الحوار الثقافي المشترك بين البلدين.

أنطولوجيا شعرية بترجمتين عربية ورومانية

وأوضح عبد الهادي خلال صباح الخير يا مصر أن اللقاء شهد استعراض أولى ثمار التعاون الثقافي المصري–الروماني، والمتمثلة في إصدار أنطولوجيا شعرية تضم مختارات من الشعر الروماني مترجمة إلى اللغة العربية، إلى جانب مختارات من الشعر المصري مترجمة إلى اللغة الرومانية، بما يتيح تقديم التجربتين الشعريتين إلى جمهور مختلط من العرب والرومانيين.

الهوية المصرية حاضرة في المشهد الثقافي

وأشار رئيس اتحاد الكُتّاب إلى أن هذا المشروع الثقافي اهتم بإبراز الهوية المصرية ومكانتها، مؤكدًا أن الأدب والفنون يمثلان انعكاسًا صادقًا لوضع الشعوب وتاريخها ووجدانها، وأن الحفاظ على الهوية من خلال الإبداع يعد مسؤولية ثقافية كبرى.

مصر بوابة رومانيا إلى العالم العربي

ولفت عبد الهادي إلى أن مصر كانت ولا تزال بوابة رومانيا إلى العالم العربي، موضحًا أن التفاعل الثقافي بين البلدين يسهم في تعزيز حضور الأدب الروماني عربيًا، وفي الوقت نفسه يفتح آفاقًا جديدة للأدب المصري داخل أوروبا الشرقية.

الشعر صوت الإنسان وحارس الهوية

وتحدث رئيس اتحاد كتاب رومانيا عن دور الشعر، واصفًا إياه بأنه صوت البشر حين لا يمتلكون صوتًا، وحارس للأفئدة والمشاعر، والناطق باسم الهوية والحافظ لها عبر العصور، مؤكدًا أن الشعر قادر على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.

مصر بعيون شعرية عربية ورومانية

وأكد عبد الهادي أنه من اللافت وجود عدد من الشعراء العرب وغير العرب الذين تغنّوا بمصر في أعمالهم، مشددًا على أهمية أن نرى مصر بعيون عربية وأخرى رومانية، لما لذلك من دور في تعميق الفهم الثقافي المتبادل، وإبراز صورة مصر الحضارية والإنسانية في الإبداع العالمي.

الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكُتّاب ئيس اتحاد كتاب رومانيا

صورة من مشاركة وزير الري

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يدعو لتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال

المجلس القومي للطفولة والأمومة

الطفولة والأمومة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

