مذيعو إذاعات راديو النيل يديرون عددًا من جلسات معرض القاهرة الدولي للكتاب

مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وبالتزامن مع اختيار مجموعة إذاعات راديو النيل (ميجا إف إم – نغم إف إم – شعبي إف إم – راديو هيتس) شريكًا إعلاميًا رسميًا للمعرض، يشارك نخبة من مذيعي الإذاعات في إدارة عدد من أبرز جلسات وندوات المعرض.

وأدار الإعلامي تامر عادل ندوة خاصة مع عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، فيما أدارت الإعلامية مي أنور ندوة حول متاحف مصر، ناقشت خلالها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.

كما أدارت الإعلامية هاجر جميل ندوة خاصة عن المتحف المصري الكبير، تم خلالها عرض مواد مصورة لأول مرة للجمهور حول عمليات الترميم، بحضور الدكتور عيسى زيدان المدير التنفيذي للنقل والترميم بالمتحف المصري الكبير، والدكتورة إيمان الحفني مسؤولة المتابعة بالمكتب الفني للرئيس التنفيذي للمتحف.

وتدير الإعلامية هبة أبو العزايم جلسة خاصة حول الرؤية المتحفية للمتحف المصري الكبير، يحاضر فيها خالد حسن نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشؤون الأثرية، والدكتور طارق توفيق أستاذ الآثار المصرية القديمة.

فيما يدير الإعلامي تامر جابر ندوة تناقش الدور التعليمي والثقافي للمتحف المصري الكبير، ويحاضر خلالها الدكتورة جيهان نبيل مدير المركز التعليمي بهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة.

وتُعقد هذه الجلسات بالقاعة الرئيسية للمعرض، وتركز على المتحف المصري الكبير باعتباره أيقونة ثقافية ورمزًا حضاريًا حديثًا أبهر العالم.

كما يتولى الإعلاميان محمد سويلم وعمر يسري إدارة أبرز جلسات قاعة ضيف الشرف لهذا العام، وهي دولة رومانيا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الدولية البارزة.

وتأتي مشاركة مذيعي راديو النيل في إدارة جلسات المعرض ضمن نشاط إعلامي موسع للمجموعة، في إطار دورها كشريك إعلامي رسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وذلك تحت الإشراف العام للأستاذة أميمة شكري، رئيس قطاع الراديو بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.