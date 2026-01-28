قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"الرواية البوليسية المعاصرة: عالم صوفي إيناف الأدبي" .. ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

شهدت قاعة المؤتمرات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، ندوة موسّعة لمناقشة "الرواية البوليسية المعاصرة: عالم صوفي إيناف الأدبي"، أدارتها مريم سيدهم، مسؤولة قسم الكتاب بالمعهد الفرنسي بالقاهرة.


وأكدت الكاتبة الفرنسية صوفي إيناف أن هدفها الأول من خلال كتاباتها هو عدم تعرض القارئ للملل، مشيرة إلى أن مسيرتها المهنية متعددة، حيث عملت صحفية لمدة 20 عامًا، ثم انتقلت إلى كتابة الرواية بشكل عام، والبوليسية على وجه الخصوص.


وأضافت أن الروايات البوليسية كانت بمثابة شغف لها منذ الطفولة، لافتة إلى أن اختيار الكتابة في مجال الرواية البوليسية كان الأفضل بالنسبة لها لما يحمله هذا النموذج من الكتابة من محددات تفيد القارئ.


وأشارت إلى أن فكرة كونها صحفية تناسبت مع شخصيتها، وهو ما انعكس إيجابيًا على تحولها للكتابة، رغم أن الانتقال للكتابة الأدبية تطلب وقتًا كبيرًا من أجل اختيار أول رواية لها والانتقال بعملها إلى كتابة الرواية.


وكشفت أن اختيارها للكتابة البوليسية كان نتيجة رغبة منذ الطفولة، فالرواية البوليسية تضمن التشويق والمتعة من خلال القراءة، كما أن سياق الرواية البوليسية مطمئن لها، لأنه يملك إطارًا محددًا حتى الكشف عن الجريمة.


وحول شخصيات رواياتها، أكدت الكاتبة الفرنسية صوفي إيناف أن اختيار الشخصيات يأتي من الخيال، وعدم الاعتماد على شخصيات من أفراد أسرتها إلا من خلال القصص التي تتناول أحداثًا واقعية تكون مصدر إلهام لها.


كما أعربت عن سعادتها عندما تجد ترجمات لأعمالها في دول مختلفة، خاصة من الدول التي تختلف ثقافتها عن الثقافة الفرنسية، مثل مصر واليابان.


وأوضحت أن كتابة الرواية البوليسية في فرنسا كانت تعتمد على النموذج الإنجليزي القائم على التشويق، ثم عرفت الروايات الفرنسية التنوع بعد ذلك.


وأشارت إلى أن هناك روايات بوليسية قائمة على التحقيقات، وأخرى تحمل البعد الساخر والتشويق، مشيرة إلى أن الرواية البوليسية الساخرة لم تكن موجودة سابقًا.


وأضافت أن الرواية البوليسية لها بعد اجتماعي لأنها قائمة على الجرائم التي يشهدها المجتمع، وبالتالي فإن اعتماد السخرية أمر ضروري لتخفيف حدة العمل الروائي.


وأكدت أن القارئ يهتم بالشخصيات الموجودة في الرواية، لذلك لابد من خلق توازن بين الضحك والعرض الساخر وارتباط القارئ بالشخصيات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الرواية البوليسية المعاصرة عالم صوفي إيناف الأدبي قسم الكتاب بالمعهد الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

بالصور

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد