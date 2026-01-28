برشلونة يعلن قائمة مواجهة كوبنهاجن ويؤكد جاهزية فيران توريس

كشف المدير الفني الألماني هانز فليك عن قائمة فريق برشلونة لمواجهة كوبنهاجن مساء اليوم "الأربعاء"، على ملعب كامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن الفريق الكتالوني كل من فرينكي دي يونج بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى المصابين بيدري، وجافي، وكريستنسن، فيما أبرزت القائمة جاهزية الجناح الإسباني فيران توريس بعد حصوله على التصريح الطبي، ليكون متاحًا للمشاركة في اللقاء.

ويحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز، بفارق أهداف كبير، لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ16 ضمن الثمانية الأوائل، في ظل المنافسة المحتدمة على صدارة المجموعة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا – تشيزني – كوشين

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري

خط الوسط: فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – مارك بيرنال – تومي

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – ماركوس

ويأمل البارسا في استغلال جاهزية لاعبيه وتحقيق الفوز لضمان التأهل بأفضل مركز ممكن قبل الانتقال إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة.