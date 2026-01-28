"الزراعة" تواصل المتابعة الميدانية لمزارع ومشاتل قطاع الإنتاج بالمحافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المتابعة الميدانية، لأنشطة القطاع الزراعي على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة سير العمل، ومتابعة الأنشطة وتعظيم دورها والعائد منها.

وأجرى الدكتور فتح الله حسن، رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، جولات تفقدية ميدانية خلال شهر يناير لعدد من المزارع والمشاتل التابعة للقطاع بعدة محافظات، بتكليف من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شملت الجولات، زيارة مزارع إدفينا والبوصيلي بمحافظة البحيرة، ومزرعة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ومشتل القرشية بمحافظة الغربية، ومشتل قها ومزرعة مشتهر بمحافظة القليوبية، إلى جانب مزرعتي السرو بمحافظة دمياط والبلاسي بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن مشتل السويس بمحافظة السويس.



واستهدفت الزيارات، متابعة سير العمل بالمزارع والمشاتل، والاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، وتقييم الأداء الفني والإداري، والوقوف على معدلات التنفيذ وخطط التشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية، وذلك في ضوء خطط وزارة الزراعة لتطوير المزارع الإنتاجية والتقنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

أهداف التنمية الزراعية

وأكد رئيس قطاع الإنتاج، خلال جولاته الميدانية، على أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن المعاهد البحثية، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، ودعم العاملين بالمزارع، بما يعزز من دور مزارع قطاع الإنتاج في خدمة البحث العلمي، وتلبية احتياجات السوق، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.