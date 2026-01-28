قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
أخبار البلد

"الزراعة" تواصل المتابعة الميدانية لمزارع ومشاتل قطاع الإنتاج بالمحافظات

شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود المتابعة الميدانية، لأنشطة القطاع الزراعي على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة سير العمل، ومتابعة الأنشطة وتعظيم دورها والعائد منها.

وأجرى الدكتور فتح الله حسن، رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، جولات تفقدية ميدانية خلال شهر يناير لعدد من المزارع والمشاتل التابعة للقطاع بعدة محافظات، بتكليف من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شملت الجولات، زيارة مزارع إدفينا والبوصيلي بمحافظة البحيرة، ومزرعة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ومشتل القرشية بمحافظة الغربية، ومشتل قها ومزرعة مشتهر بمحافظة القليوبية، إلى جانب مزرعتي السرو بمحافظة دمياط والبلاسي بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن مشتل السويس بمحافظة السويس.


واستهدفت الزيارات، متابعة سير العمل بالمزارع والمشاتل، والاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، وتقييم الأداء الفني والإداري، والوقوف على معدلات التنفيذ وخطط التشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية، وذلك في ضوء خطط وزارة الزراعة لتطوير المزارع الإنتاجية والتقنية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

أهداف التنمية الزراعية 

وأكد رئيس قطاع الإنتاج، خلال جولاته الميدانية، على أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن المعاهد البحثية، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، ودعم العاملين بالمزارع، بما يعزز من دور مزارع قطاع الإنتاج في خدمة البحث العلمي، وتلبية احتياجات السوق، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وزارة الزراعة القطاع الزراعي وزير الزراعة علاء فاروق التنمية الزراعية

ندوة الإفتاء حول مواجهة خطاب الكراهية

الإفتاء تعقد ندوة حول المسئولية المشتركة لمواجهة خطاب الكراهية بمعرض الكتاب

مخطوط "أسباب النزول" للواحدي

"أسباب النزول" للواحدي.. مخطوط جاوز عمره 700 عام بمتحف مكتبة الأزهر بمعرض الكتاب

الدكتور محمد أبو موسى

الدكتور محمد أبو موسى: العالم الحقيقي هو من يُنتج المعرفة لا من يكررها

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

