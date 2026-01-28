بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مياه البحر الأحمر تبدأ إحلال وتجديد الخط الرئيسي المغذي لشارع المدارس

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي المغذي لشارع المدارس، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحرصه المستمر على تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتشمل الأعمال إحلال وتجديد خط مياه رئيسي بقطر 600 مم، بهدف رفع كفاءة شبكة المياه بالمنطقة، وضمان استمرارية وانتظام ضخ المياه للمناطق المخدومة، إلى جانب تقليل معدلات الفاقد الناتجة عن تهالك الخطوط القديمة.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الشركة لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة، والتغلب على المشكلات الناتجة عن الخطوط المتهالكة التي تتعرض لكسور مفاجئة، ما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه والتأثير على انتظام مواعيد الضخ.

وأوضح رئيس الشركة أن تكلفة إحلال وتجديد الخط بلغت 7 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال شهر من تاريخ البدء، مع الالتزام الكامل بكافة المعايير والمواصفات الفنية لضمان أعلى مستويات الجودة.

وأضاف أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الشبكة وتأمين استمرارية ضخ المياه، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة، ويحقق الاستقرار في الخدمة ورفع مستوى رضا المواطنين.