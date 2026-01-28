قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟
بيبو يعلن تشكيل الجونة أمام بيراميدز بالدوري
ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة دمنهور يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة مستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.


استهل "رئيس جامعة دمنهور" الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس موجها خالص الشكر والتقدير لهم بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وأعمال الامتحانات، مثمنا الجهود المبذولة خلال تلك الفترة والتي ساهمت في انتظام أعمال الامتحانات، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الفصل الدراسي الأول بدقة وشفافية تامة، مشددًا على سرعة إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يحقق مصلحة الطلاب.


كما وجه "ترابيس" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات بمختلف كليات الجامعة استعدادا لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.
 

خلال جلسته، قدم الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، خالص التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مؤسسات التعليم العالي المصرية ومنها جامعة دمنهور، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تطوير منظومتها التعليمية، وتعزيز شراكاتها الدولية، وبناء قدرات أبنائها الطلاب والخريجين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا وقد أعرب "ترابيس" عن سعادته بمناسبة تقدم جامعة في تصنيف "ويبومتركس لعام 2026" Webometrics Ranking of World Universities والذي يعد من أهم التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات بناءً على حضورها الرقمي، جودة مواقعها الإلكترونية، وتأثيرها الأكاديمي على الصعيد الدولي، وكذا استمرار إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 "THE" Times Higher Education World University Rankings by Subject مما يبرهن على التطور الملحوظ في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، موجها الشكر للدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفريق عمل لجنة التصنيفات الدولية بالجامعة على جهودهم المبذولة للارتقاء بترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات، مشيدا بالتكامل بين قطاعات الجامعة وإداراتها وكلياتها الذي ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التطوير والبناء، بما يرسخ مكانة جامعة دمنهور كجامعة حديثة تواكب متطلبات العصر.

وفي إطار حرص جامعة دمنهور على  تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، شهد المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور، وطوكيو للعلوم باليابان، و أوضح "رئيس جامعة دمنهور" أن بنود الاتفاقية تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس، و تبادل الطلاب، و التخطيط والتنفيذ للتعاون الأكاديمي، بما في ذلك الأبحاث المشتركة والمؤتمرات المشتركة، فضلا عن تبادل المعلومات الأكاديمية والمنشورات، و تعزيز الأنشطة الأكاديمية الأخرى.

وأعرب "ترابيس" عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن التعاون التعليمي بين مصر واليابان يعد من أنجح نماذج الشراكة الدولية، مضيفا أن تلك الاتفاقية تعد خطوة محورية نحو تعزيز جسور التعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، بما يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات، ويمنح الباحثين والطلاب فرصا أوسع لتحقيق إنجازات علمية تسهم في خدمة التنمية المستدامة، موجها جزيل الشكر والتقدير لأعضاء مكتب التعاون الدولي بجامعة دمنهور على جهودهم الحثيثة للتعاون مع الجامعات المرموقة.

وفي إطار حرص جامعة دمنهور على التعاون المثمر بين جامعتي دمنهور الحكومية والأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقا لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم، شهد المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة دمنهور وجامعة دمنهور الأهلية، يتضمن إتاحة منشآت جامعة دمنهور وإمكاناتها المادية من معامل و مدرجات وقاعات لجامعة دمنهور الأهلية، للاستعانة بها في العملية التعليمية، وكذا قيام جامعة دمنهور الحكومية كجامعة مؤسسة لجامعة دمنهور الأهلية بإمداد الجامعة الأهلية باحتياجاتها من الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

هذا وقد وافق مجلس جامعة دمنهور على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم و بروتوكولات التعاون منها :

ـ  بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة.
ـ اتفاقية تفاهم بين جامعة دمنهور وأكاديمية العلوم الزراعية الصناعية للدراسات العليا " بكين، جمهورية الصين الشعبية".
ـ مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة جامعة دمنهور وكلية الصيدلة جامعة برنو بجمهورية التشيك.
ـ تجديد الاتفاقية بين جامعة دمنهور واتفاقية التعلم للتعليم العالي للدراسات KA131 "التنقل الدولي للطلاب"، واتفاقية التعلم للتعليم العالي KA171 "  الطلاب وأعضاء هيئة التدريس".
ـ موافقة مبدئية على عقد برتوكول تعاون بين جامعة دمنهور و شركة مياة البحيرة.

 ـ ترقية "7" من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات: (التربية، الآداب، التجارة، التمريض).

- شهادة الدبلوم لــ  8 طلاب، و درجة الماجستير لـ 31 طالب، بالإضافة إلى درجتي دكتوراه.

البحيرة جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور برتكول تعاون الجامعة اليبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

بالصور

تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

التثدي
التثدي
التثدي

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد