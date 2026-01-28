مختار نوح: 25 يناير بدأت كثورة.. والبعض استغلها لأهداف غير نبيلة

قال مختار نوح المفكر والخبير بشئون الجماعات المتطرفة، إنّ أحداث 25 يناير بدأت في صورتها الأولى كثورة شارك فيها مواطنون بدوافع صادقة، إلا أن تطور الأحداث كشف لاحقًا عن وجود أهداف خفية لا تمت للغايات النبيلة بصلة، مشيرًا إلى أن ما جرى انتهى إلى تحقيق أهداف تتوافق مع مصالح أعداء الدولة، وهو ما يجعلها مؤامرة في ظاهرها ثورة.

وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفارق بين يومي 25 و28 يناير يعكس طبيعة التخطيط، حيث تحولت المظاهرات السلمية إلى مشاهد عنف شملت حرق أقسام الشرطة والاعتداء على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا التحول لم يكن عفويًا، بل نتاج تخطيط مسبق اعتمد على إشعال فتيل صغير لإحداث انفجار واسع.

وتابع، أن المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع كانوا أصحاب نوايا طيبة، لكنهم استُخدموا دون وعي منهم في مسار مختلف عن دوافعهم الأصلية، مؤكدًا أن التاريخ يثبت أن كثيرًا من الحركات التي تبدأ بشعارات نبيلة تنتهي بخدمة أهداف خفية تقف وراءها قوى منظمة.