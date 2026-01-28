مختار نوح: تحصين المجتمع يتطلب مواجهة فكرية طويلة المدى

قال مختار نوح المفكر والخبير بشئون الجماعات المتطرفة، إنّ التقارير التي تناولت الإستراتيجية العامة لجماعة الإخوان، خاصة في الولايات المتحدة، تكشف عن اعتمادها على التخطيط طويل المدى والتغلغل داخل المجتمعات من خلال الظهور في صورة طبيعية خالية من الأيديولوجيا، مع استغلال القوانين والمؤسسات لتحقيق أهدافها.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النهج ليس جديدًا، بل سبق تطبيقه في مصر منذ فترات سابقة، مستشهدًا بتجربة الاتفاقات التي جرت في عهد عمر التلمساني، والتي اعتمدت على تقديم صورة سلمية للتنظيم، بينما ظل التنظيم الخاص مسيطرًا على القرار الداخلي وموافقًا على ممارسات عنيفة بصورة مستترة.

وأكد نوح أن المواجهة الحقيقية لا تكمن في إنهاء وجود تنظيم بعينه، بل في تفكيك الفكر المسيطر، مشددًا على أن تحصين المجتمع لا يتم بقرارات سريعة، وإنما عبر طرح الحقائق للنقاش مع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة، والعمل على مواجهة خطاب التكفير والعصبية ومنهج السمع والطاعة الذي يحكم هذا الفكر.